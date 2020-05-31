نتنياهو يدعو إلى "الانضباط" بعد ارتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس- (د ب أ):

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإسرائيليين إلى الانضباط والالتزام بإرشادات وزارة الصحة، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المُستجد.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، الأحد: "في الأيام القليلة الماضية، شهدنا ارتفاعا في الإصابات، إلى جانب تراجع الانضباط ... نطالب مواطني إسرائيل ووزرائها ونوابها بالالتزام بالإرشادات".

والشهر الفائت، أعادت إسرائيل فتح المدارس، كما تم الأسبوع الماضي إعادة فتح الفنادق وحمامات السباحة والمطاعم. وخرجت أعداد كبيرة من الإسرائيليين في رحلات لميناء إيلات بجنوب البحر الأحمر خلال عطلة شفوعوت اليهودية من الأربعاء إلى السبت.

وتم تسجيل العديد من الإصابات الجديدة في المدارس، من بينها مدرسة ثانوية بالقدس تم فيها تسجيل أكثر من مئة إصابة في صفوف المعلمين والطلاب.

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