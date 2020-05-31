بالصور- نائب محافظ المنيا يتابع إجراءات مواجهة كورونا داخل مراكز تقديم الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، اليوم الأحد، سير العمل، داخل عدد من المشروعات ومراكز تقديم الخدمة بالمحافظة، بالتزامن مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد نائب المحافظ، مشروع إنشاء المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل، يرافقه الدكتور أحمد حميدة مدير المتحف، والمهندس عماد نخلة مدير مشروع تنفيذ المتحف، إذ تابع النائب آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، ضمن جهود المحافظة للعمل على متابعة نهو وانجاز كافة المشروعات القومية، بالتزامن مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما تابع نائب المحافظ، الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي، التابع للديوان العام للمحافظة، واطمأن على سير العمل، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع أبو زيد، سير العمل داخل مركز الصيانة الرئيسي التابع للديوان العام ، وتفقد سير العمل بجميع أقسام المركز، من ورش الميكانيكا والسمكرة والدوكو والاستورجي وتغيير الزيت، للتعرف على الإمكانيات التي يقدمها المركز