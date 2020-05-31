بالصور.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات مواجهة كورونا بمصانع العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ظهر اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الصناعية والمصانع بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

رافق الوزير، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، وأحمد عبدالهادى، وكيل المديرية، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين، والدكتور محيي حافظ، نائب رئيس الجمعية، والمحاسب أيمن رضا، الأمين العام لجمعية المستثمرين.

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وخلال تفقده عدد من المصانع بالمدينة، اقترح الوزير إمكانية عمل العمال بالمصانع لمدة 14 يومًا متواصلة، وبعدها إجازة لمدة مماثلة، وذلك كاقتراح للحد من تفشي وانتشار الفيروس.

من جانبه، أشار المحاسب أيمن رضا، الأمين العام لجمعية المستثمرين، إلى توفير كمامات واقية لكافة المصانع، وذلك بأسعار مناسبة، وكذلك مواد التطهير والتعقيم.

وأوضح الأمين العام لجمعية المستثمرين، تجهيز مركزين طبيين للفرز والعزل الصحي لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بتجهيزها بكافة المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المتوسطة والبسيطة المصابة بالفيروس، مع تفعيل خاصية الخط الساخن لتقديم كافة الاستشارات الطبية للمخالطين أو المصابين.