قبل عودة المحافظ لممارسة عمله.. تعقيم مباني ديوان عام الدقهلية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

شن فريق الأمان الحيوي التابع لمديرية الطب البيطري، اليوم الأحد، حملة لتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وعدد من المنشآت الحكومية وذلك قبل يوم من استعداد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية لمباشرة أعماله من داخل مكتبه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وانتشرت فرق التطهير بأرجاء ديوان المحافظة وداخل مكتب المحافظ والسكرتارية وكذلك بكافة الأدوار والمكاتب.

كما باشر فريق مديرية الطب البيطري تعقيم المترددين على مكاتب البريد بمدينة المنصورة وتوزيع الكمامات على مكتب البريد بشارع المدير، وتطهير جميع العاملين والمترددين على مديرية الطب البيطري وتوزيع كمامات وقفازات وغطاء أرجل وتعقيم الأيدي قبل دخول المنشأة.