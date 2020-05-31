تقارير إيرانية: أكثر من 200 قتيل سقطوا في احتجاجات الوقود العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بأن ما بين 200 إلى 225 شخصا قتلوا في احتاجاجات شهدتها إيران العام الماضي.
واستندت وسائل الإعلام في تقديراتها إلى تصريحات لوزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي قال فيها إن "40 إلى 45، يمثلون 20%" من قتلى الاحتجاجات كانوا من الشرطة وقوات الأمن.
وترفض الحكومة حتى الآن إعلان عدد القتلى الذين سقطوا في المظاهرات واسعة النطاق التي اندلعت في وفمبر الماضي احتجاجا على رفع أسعار البنزين وتطبيق نظام الحصص في إتاحة الوقود.
ومن المتوقع أن يعلن فضلي حصيلة القتلى في المستقبل القريب.
واستخدمت قوات الأمن الإيرانية القوة لقمع المظاهرات، وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن عدد القتلى يتراوح بين 300 و1500.
كما تم اعتقال أكثر من ألف شخص من بينهم 180 "زعيم عصابة" وقد يواجهون عقوبة الإعدام.
وكان إيران قد تمكنت من التعتيم على بيانات ضحايا الاحتجاجات من خلال قطع الإنترنت.
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