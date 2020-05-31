سعر الدولار والنمو.. كيف ترى "فيتش" مستقبل الاقتصاد المصري بعد 10 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

"تتمتع مصر بالعديد من المميزات التي تجعل قصة نموها الاقتصادي على المدى الطويل جاذبة"، هكذا ترى شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اقتصاد مصر بعد 10 سنوات من الآن.

وعددت فيتش في تقرير حديث لها، تضمن توقعاتها للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات المقبلة، مميزات مصر بأن لها استراتيجية ووضع ثقافي حول العالم ونمو سكاني كبير وقطاع مالي وخاص غير نامي لديه فرصة للتوسع.

ويقول التقرير إن "مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادية قوية إلى حد ما في العقد المقبل، باستثناء العامين المقبلين بسبب تأثير النشاط الاقتصادي بأزمة فيروس كورونا".

وبحسب التقرير فإن هذا النمو سيكون مدفوعًا بالإصلاحات الهيكيلة التي تنفذها مصر والمميزات الكامنة في الاقتصاد المصري منها عدد السكان الكبير والمتزايد وموارد الطاقة الهائلة- التي تضم الغاز والبترول- وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وعلى المدى المتوسط ستكون الاستثمارات في مجال الطاقة ومشروعات الحكومة هي المفتاح الرئيسي الدافع للنمو الاقتصادي، وفقًا لفيتش.

وتتوقع فيتش أن على المدى الطويل تلعب استثمارات القطاع الخاص في مجالات غير الطاقة، دور المهيمن.

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وبحسب توقعات فيتش سيبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد المصري 3.9% في العام 2029 مقارنة بالفترة من 2010 إلى 2019 والتي بلغت 3.6%.

وتتوقع فيتش أن يستقر متوسط معدل التضخم خلال السنوات المالية العشر المقبلة، ليكون في العام المالي 2019- 2020 بنسبة 5% وهي نفس النسبة في العام المالي 2028- 2029.

وتشير توقعات فيتش إلى أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيبلغ متوسطه في العام المالي الجاري 15.70 جنيه للدولار الواحد، وسيرتفع طوال السنوات العشر المقبلة ليسجل 16.40 جنيه كمتوسط في العام المالي 2028- 2029.

وتقول فيتش إن معدل النمو من المرجح أن يتراجع على المدى الطويل، نتيجة عدة معوقات منها عدم وجود مساحة كبيرة للقطاع الخاص وانخفاض عدد الإندماجات في مصر وأخذها وقتًا طويلًا.

ولا تزال الفرصة أمام بيئة الأعمال للتطور، وهناك الحاجة لمزيد من الإصلاحات لكي تجلب الاستثمارات والعمليات التجارية ولدعم سوق العمل، بحسب فيتش.

وكانت فيتش توقعت أن ينمو الاقتصاد المصري بقوة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقالت في تقرير إن الاقتصاد المصري سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك.