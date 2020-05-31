صور.. تحويل مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان لعزل مصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، مستشفى "التأمين الصحي" بمدينة العاشر من رمضان؛ استعدادًا لتخصيصها لعزل الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المُستجد.

رافق المحافظ، الدكتور جمال سلامة، مدير الهيئة العامة للتأمين الصحي بالشرقية، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، والدكتور محيي حافظ، نائب رئيس الجمعية، والمحاسب أيمن رضا عبد الله، الأمين العام للجمعية.

وقال محافظ الشرقية، إن هناك جهودًا وإجراءات للتوسع في تجهيز عدد من مقرات العزل للحالات المصابة بفيروس "كورونا" المُستجد داخل مدينة العاشر من رمضان، وذلك بتجهيز مقرين بالإضافة إلى مستشفى التأمين الصحي بالمدينة.

من جانبه، أكد الدكتور جمال سلامة، مدير الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الشرقية، على جاهزية مستشفى "التأمين الصحي" لتخصيصها كمقر عزل للحالات المصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بتخصيص وتجهيز 20 غرفة، كل واحدة منها مُجهزة وبها حمام خاص لعزل الحالات المصابة.