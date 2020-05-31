كابول / مقتل صحفي في إنفجار قنبلة

كشف مسؤولون أفغان اليوم، السبت 30 ماي 2020، عن مقتل صحفي في إنفجار قنبلة إستهدفت فريق عمل تلفزيوني في العاصمة كابول، جاء ذلك نقلا عن شبكة "سكاي نيوز".

وعلى صعيد آخر، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن البنتاغون يستعد لقيام الرئيس دونالد ترامب بسحب الآلاف من القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية، حيث أوصى القادة العسكريين بإبقاء قوة صغيرة لمكافحة الإرهاب في البلاد، حسب ما قال مسؤولون أمريكيون سابقون وحاليون.

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ودعا الاتفاق الولايات المتحدة إلى تقليل في عدد قواتها في أفغانستان من 12 ألفا إلى 8600 بحلول منتصف جويلية، مع إحتمال سحب كامل بحلول الربيع المقبل لو لبت طالبان شروط عديدة.