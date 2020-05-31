أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن تسجيل 7 وفيات و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتصبح الحصيلة 27043 إصابة، منها 212 وفاة وفقا لموقع روسيا اليوم. إصابة، منها 212 وفاة وفقا لموقع روسيا اليوم. وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الجدد 279 مواطنا كويتيا و129 مصريا. وحسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 11386 بعد تماثل 1230 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة تتخطى 27 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.