لندن: لن نغض الطرف عن مسؤولياتنا تجاه هونغ كونغ

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد أن بلاده لن تغض الطرف عن مسؤولياتها تجاه هونغ كونغ، على خلفية مساعي الصين لفرض قانون أمن جديد في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال راب لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إذا مضت الصين قدما في تشريع الأمن الوطني هذا... سنقدم لمنيحملون جوازات سفر (مواطن بريطاني في الخارج) الحق في المجيء إلى بريطانيا"، معتبرا أن "قسما قليلا منهم سيأتي بالفعل".
وأضاف: "لن نغض الطرف، ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه شعب هونغ كونغ".
وكانت بريطانيا قد أبدت يوم الجمعة استعدادها لتمديدالتأشيرات وفتح المجال لمنح الجنسية لقرابة 3 ملايين مقيم في هونغ كونغ، بينما وافق البرلمان الصيني على قرار للمضي قدما في تطبيق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ الذي يخشى نشطاء ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي.
وواجه التحرك الصيني انتقادات شديدة من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي.
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