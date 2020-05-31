مالطا تقرر إعادة فتح مطارها في يوليو

أعلنت حكومة مالطا، اليوم الأحد، أنها ستعيد فتح مطارها الدولي لرحلات الركاب في الأول من يوليو، بينما بدأت تخفيف القيود المفروضة منذ مارس في مكافحة تفشي كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا: "هذا هو الوقت المناسب‭‭ ‬‬بالفعل.

سنعود إلى الحياة الطبيعية".

وأضاف أن الحكومة ستعلن أيضا عن ميزانية في الثامن من يونيو المقبل بهدف تشجيع الاستهلاك والاستثمار. وعادة ما يتم الإعلان عن الموازنة العامة للبلاد في شهر أكتوبر.

وسمحت مالطا بإعادة فتح المطاعم والمتاجر التي لا تبيع سلعا أساسية في منتصف مايو الجاري، لكن الكنائس والمدارس لا تزال مغلقة. وستعيد الحانات والصالات الرياضية فتح أبوابها مجددا يوم الجمعة المقبل.

وسجلت الجزيرة الواقعة في جنوب البحر المتوسط ​​ما مجموعه حوالي 600 إصابة وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا، بعد أن كثفت فحوص الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين للمرضى.