الأردن والصين يوقعان اتفاقية مساعدات طبية لمكافحة جائحة كورونا

وقعت الحكومتان الأردنية والصينية، اليوم الأحد، على شهادة التسليم والاستلام الخاصة بتقديم الحكومة الصينية شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"، بما قيمته 280ر5 مليون يوان صيني (750 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن الاتفاقية وقعها نيابة عن الحكومة الأردنية، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور وسام الربضي، وعن الجانب الصيني السفيرالصيني في عمان بان وي فانغ، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي
في إطار التواصل والتنسيق المستمر من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع الدول المانحة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم الجهود الحكومية الرامية لتوفير المزيد من الدعم للأردن لمكافحة فيروس "كورونا".
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