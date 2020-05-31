إصابات كورونا في إيران تتجاوز 150 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7797 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلالالساعات الأربع والعشرين الماضية.
و466 حالة، بعد تسجيل 2516 حالة إصابة جديدة، لافتا إلى أن 2527 من المصابين في وضع صحي حرج.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 151 ألفا
كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين اقترب من 119 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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