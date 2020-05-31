الصحة الإماراتية: تسجيل 661 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الأحد تسجيل 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 34 ألفا و557 حالة. ألفا و557 حالة. وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل شفاء 386 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17,932. المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17,932. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمصابين جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات 264 حالة.

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