إيران.. الناقلة الأخيرة المحملة بالبنزين ستصل السواحل الفنزويلية اليوم

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، عن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، غلام رضا أنصاري، قوله إن ”باقي ناقلات النفط الإيرانية ستترك المياه الفنزويلية قريبا وستعود إلى البلاد“، معربا عن سعادته ”لانتهاء مهمتها من دون مشاكل وعراقيل“.

وأشار أنصاري، إلى أن ”فنزويلا تعتبر من أفضل الأسواق المستهلكة للمشتقات النفطية الإيرانية وأن التجارة في هذا المجال بين طهران وكاراكاس كانت ولا تزال وستستمر“.

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وأضاف المسؤول الإيراني أن ”فنزويلا طلبت من إيران وخبرائها إصلاح منشآتها، وهذه القضية قيد التحقيق“، مشيرا إلى أن ”فيروس كورونا لم يكن له تأثير مدمر وخطير على تجارة إيران مع دولة أوراسيا، ومحادثات إيران الجديدة مع أوراسيا حول التجارة الحرة ستبدأ في الأشهر المقبلة“.

وكانت الناقلات الايرانية، بدأت رحلتها من ميناء ”الشهيد رجائي“، جنوب إيران قبل نحو شهرين، محملة بنحو مليون ونصف المليون من الوقود ومشتقاته، وقد وصلت أربع ناقلات إلى فنزويلا في وقت سابق من أيار/مايو الجاري.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي للنفط في العالم لكن إنتاجها تراجع بشكل هائل، وتشهد أزمة محروقات حادة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، وكانت إيران حذرت أمريكا من تداعيات احتجاز الناقلات الإيرانية المتوجهة إلى فنزويلا.