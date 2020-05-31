كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ستظل دائمًا النموذج والقدوة في التعامل مع أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، كفاءتها وقدرتها المتميزة بين دول العالم في التعامل مع أزمة وباء «كورونا» منذ انطلاقها حتى الآن، حسبما أفادت صحيفة البيان.

وقالت الصحيفة الإماراتية، إن الدولة قدمت منهجية في العمل الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة، وباتت محل إشادات الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.

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وبرز التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين، وآخرها منذ يومين، عندما قال ديفيد بيزلي رئيس برنامج الأغذية العالمي: «إن التاريخ سيسجل الموقف العظيم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان»، وذلك عندما اتصل بيزلي بسموه لطلب المساعدة لمواجهة فيروس «كورونا»، فأجابه سموه فوراً قائلاً: «سنساعدكم».

وأضافت الصحيفة الإماراتية، أن أزمة وباء «كورونا» غيّرت وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.