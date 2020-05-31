كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر سنغافورة تؤكد 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، عن 518 إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 34884، حسبما قالت وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة في بيان، أن العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع يشكلون الغالبية العظمى من الحالات الجديدة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد قالت وزارة خارجية سنغافورة، إنه سيتم افتتاح "مسار سريع" للشركات وللسفر "الضروري" بين سنغافورة والصين الأسبوع الجاري، للسماح باستئناف بعض الرحلات بين البلدين بعد انقطاع لمدة 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية، في وقت متأخر من يوم الجمعة، بأنه سيتم السماح بالسفر مبدئيا بين سنغافورة وست مدن ومناطق صينية، من بينها شنغهاي وجوانجدونج.

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وعلى الرغم من أن البلدين سجلا معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق آسيا، إلا أن سنغافورة تعتقد أن "الوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه، وكذلك التعافي الاقتصادي والاجتماعي" في البلدين "قد دخلت مرحلة جديدة".

وفي وقتًا سابقًا، أعلن هنج سوي كيت وزير المالية السنغافوري أمام البرلمان، أن سنغافورة ستنفق 33 مليار دولار سنغافوري (23.2 مليار دولار أمريكي) إضافية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتمثل الخطة المالية المعدلة الإعلان الرابع الخاص بموازنة أغنى مدينة في العالم منذ (فبراير)، إذ ترفع تعهدات الإنفاق الإجمالية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنغافوري، وهو ما يعادل نحو 20 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لـ"الألمانية" وصف خطط الإنفاق بأنها "جريئة"، كما وصفها بأنها ضرورية في ظل حالة "عدم اليقين غير المسبوقة" التي تسببت فيها الجائحة.