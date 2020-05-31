كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تبلغ عن 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، ليرتفع العدد إلى 7819، ولكن مع عدم وجود وفيات إضافية، فإن حصيلة الضحايا تبلغ 115، حسبما أفادت وزارة الصحة الماليزية على موقع "تويتر".

وقد أبلغت السلطات في ماليزيا عن 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم السبت، ليصل المجموع التراكمي إلى 7662.

وقال مسؤول كبير بوزارة الصحة للصحفيين، إن العدد الإجمالي للوفيات ظل عند 115، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد توقعت هيئة الإحصاء في ماليزيا انزلاق اقتصاد البلاد في الركود خلال أربعة إلى ستة أشهر قادمة، وذلك بعدما سجل أبطأ معدل نمو له منذ الأزمة المالية العالمية.

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وقال رئيس هيئة الإحصاء، مهد اوزير ماهيدين، في تقرير إنه في ظل إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب وتعطل الأنشطة التجارية في أنحاء العالم، أصيبت العديد من المجالات، وبينها السياحة، بالشلل، مما فاقم حالة الغموض بشأن حدوث انتعاش تجاري خلال الربع الأول من العام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم.

وأوضح التقرير، أن التراجع المتوقع يأتي في الوقت الذي سجل فيه إجمالي الناتج المحلي لماليزيا معدل نمو هامشي، بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو أقل معدل له منذ الربع الثالث من عام 2009.

ويقل هذا المعدل بكثير عن الزيادة التي كانت متوقعة بنسبة 3.9 في المائة إلى 4.2 في المائة في الربع الأول، حيث خسرت البلاد 22.8 مليار رينجت (5.3 مليار دولار) من قيمة الناتج الاقتصادي بسبب حالة الإغلاق العام.