كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "راب": بريطانيا لن تتجاهل مسؤولياتها تجاه هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاحد، بأن المملكة المتحدة لن تتجاهل مسؤولياتها تجاه إقليم هونج كونج، مكررًا عرض لندن تمديد حقوق التأشيرة ردا على مساعي الصين لفرض قانون جديد في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال "راب" لـ"بي بي سي": "إذا اتبعت الصين هذا التشريع الخاص بالأمن القومي ... فسنعطي أولئك الذين يحملون جوازات سفر BNO (جوازات السفر البريطانية الوطنية في الخارج) الحق في القدوم إلى المملكة المتحدة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أن جزءًا منهم فقط سيأتي بالفعل. لن نغض الطرف، لن ننظر بعيدًا عن قدراتنا تجاه شعب هونج كونج."

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه "من الواضح الآن أن الصين تقوم بوضع نموذج لهونج كونج بنفسها".

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وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه لم يعد من الممكن اعتبار هونج كونج مستقلة من البر الرئيسي للصين، معترفًا بأن واشنطن كانت تأمل ذات مرة في استخدام المدينة لتغيير النظام في بكين، لكنها فشلت، كما أورد الموقع الإخباري licklancashire.

اشتبك ضباط شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين في هونج كونج، في 27 مايو 2020.

وتقول القنصلية الأمريكية العامة في هونج كونج، إنها تمثل أكثر من 1200 شركة أمريكية تعمل هناك - أكثر من 800 إما مكاتب إقليمية أو مقرات رئيسية.

وأضافت: "لم نر قانون الأمن القومي خارج بكين حتى الآن، وقد يستغرق ذلك بضعة أشهر حتى يدخل حيز التنفيذ".