كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "بومبيو": هونج كونج "لم تعد مستقلة عن الصين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه "من الواضح الآن أن الصين تقوم بوضع نموذج لهونج كونج بنفسها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إنه لم يعد من الممكن اعتبار هونج كونج مستقلة من البر الرئيسي للصين، معترفًا بأن واشنطن كانت تأمل ذات مرة في استخدام المدينة لتغيير النظام في بكين، لكنها فشلت، كما أورد الموقع الإخباري licklancashire.

اشتبك ضباط شرطة مكافحة الشغب مع المتظاهرين في هونج كونج، في 27 مايو 2020.

وتقول القنصلية الأمريكية العامة في هونج كونج، إنها تمثل أكثر من 1200 شركة أمريكية تعمل هناك - أكثر من 800 إما مكاتب إقليمية أو مقرات رئيسية.

وأضافت: "لم نر قانون الأمن القومي خارج بكين حتى الآن، وقد يستغرق ذلك بضعة أشهر حتى يدخل حيز التنفيذ".

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وقالت مرددة التصريحات الصينية السابقة: "بالنسبة للتدخل الأجنبي في شؤون هونج كونج سنتخذ الإجراءات المضادة اللازمة ردا على ذلك".

وافق المجلس التشريعي الصيني على اقتراح بفرض قانون للأمن القومي مثير للجدل في هونج كونج، في خطوة غير مسبوقة يقول منتقدون، إنها تهدد الحريات السياسية الأساسية والحريات المدنية في الإقليم شبه المستقل.

بموجب القانون الأمريكي، قد يخضع المسؤولون عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في هونج كونغج لعقوبات.

وتضافرت التوترات بشأن هونج كونج مع الاتهامات بشأن اللوم على الوباء والموقف العسكري عبر مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، لدفع العلاقات الأمريكية الصينية إلى مستوى منخفض جديد محفوف بالمخاطر.

قالت هيومن رايتس فيرست اليوم عقب إعلان وزارة الخارجية أن هونج كونج لم تعد تتمتع باستقلالية كافية بما يكفي على الرئيس ترامب أن يعاقب على الفور المسؤولين في بكين وهونج كونج الذين انتهكوا حقوق الإنسان، وينبغي أن يعملوا مع الحلفاء والحكومات ذات التفكير المماثل للقيام بذلك. من الصين.