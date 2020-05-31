شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 1014 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 سجّلت سلطنة عمان 1014 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11437.

Advertisements وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 371 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين و643 حالة لغير العمانيين، مشيرة إلى أنها سجّلت 2396 حالة شفاء حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 1014 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.