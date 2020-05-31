شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا تقرر إعادة فتح مطارها في أول يوليو والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 قال رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا اليوم الأحد إن بلاده ستعيد فتح مطارها لرحلات الركاب في الأول من يوليو، بينما بدأت تخفيف القيود المفروضة منذ مارس لوقف انتشار مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت الجزيرة الواقعة في جنوب البحر المتوسط ​​حوالي 600 إصابة وتسع حالات وفاة بفيروس كورونا بعد أن كثفت فحوص الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين للمرضى. وسمحت مالطا بإعادة فتح المطاعم والمتاجر التي لا تبيع سلعا أساسية في منتصف مايو الجاري، لكن الكنائس والمدارس لا تزال مغلقة. Advertisements وستعيد الحانات والصالات الرياضية فتح أبوابها مجددا يوم الجمعة المقبل. وقال أبيلا "هذا هو الوقت المناسب بالفعل. سنعود إلى الحياة الطبيعية". وأضاف أن الحكومة ستعلن أيضا عن ميزانية في الثامن من يونيو بهدف تشجيع الاستهلاك والاستثمار. وعادة ما يتم الإعلان عن الموازنة العامة للبلاد في شهر أكتوبر.

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