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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا كورونا في إيران والان مع التفاصيل
الأحد 31 مايو 2020
أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، تسجيل 2516 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أن جمالي الإصابات وصل إلى 151 ألفاً و466 منذ إعلان أول حالة منتصف فبراير/شباط الماضي.
ووفق جهانبور، سجلت 63 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7797 وفاة.
وبدأت إيران في منتصف أبريل/نيسان الماضي تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء، وسُمح للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع.
ولا تزال محافظة خوزستان مصنفة حمراء، أي أنها في أعلى مستوى خطر وفق ترتيب وضعته السلطات.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن "محافظات خراسان رضوي، أذربيجان الغربية والشرقية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، هرمزغان ومازندران جميعها في وضع حرج أيضا".
ويعتبر عدة خبراء أجانب ومسؤولون إيرانيون أن الأرقام الرسمية أقل من الأرقام الحقيقية.
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