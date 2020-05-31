شكرا لقرائتكم خبر عن قطر.. تسجل حالتي وفاة و1648 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38 حالة.

Advertisements وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1648 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 56910 حالات.

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