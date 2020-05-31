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قطر.. تسجل حالتي وفاة و1648 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 31 مايو 2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38 حالة.

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1648 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 56910 حالات.

 

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