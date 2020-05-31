شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 12 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب والان مع التفاصيل

الأحد 31 مايو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 31/أيار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ12 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مديريتي مجزر وصرواح بالمحافظة. Advertisements وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا في القصف الجوي. وتشهد المديريتان، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمليشيا

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