السعودية تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة إلى 503.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1877 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 85261 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 3559 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 62442.