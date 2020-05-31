"الأقصى" بعد فتح أبوابه.. التزام المصلين يعكره اقتحام المستوطنين

عاد الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الأحد، لأداء الصلوات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية بعد إغلاق استمر نحو الشهرين، كإجراء وقائي إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

عودة المصلين إلى المسجد الأقصى رافقتها ترتيبات جديدة فرضتها إجراءات الوقاية من "كورونا" أولها التباعد أثناء الصلاة بعدما كان الجميع يتراصون متلاصقين جنب بعضهم البعض.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لـ"الخليج 365" إن ما بين 3-4 آلاف فلسطيني أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد.







محمد أبو سنينة (35 عاما) قال لـ"الخليج 365" إنه أدى سجدة شكر فور دخوله إلى المسجد فجر اليوم لتمكنه من أداء الصلاة من جديد بالمسجد.

بصوت يكسوه الفرحة ويزاحمه البكاء، أضاف أبو سنينة: "انتظرنا عند البوابات الخارجية للمسجد، وفور تحرك البوابات الضخمة الخضراء صدحت الحناجر بهتاف الله أكبر".

وتابع: "البعض منا أجهش بالبكاء فرحا وانطلقنا سريعا إلى داخل مصليات المسجد".

وأضاف: "صحيح أن هناك إجراءات جديدة مثل ارتداء الكمامة وجلب سجادة صلاة خاصة ولكن هذه مجرد إجراءات لتفادي الفيروس إلا أن المهم هو تمكننا من أداء الصلاة من جديد بالمسجد".

ولاحظ مراسل ”الخليج 365” أن المصلين التزموا التباعد خلال أداء الصلاة وجلبوا معهم سجاجيد الصلاة وارتدوا في غالبيتهم الكمامات.





وسارع الكثير من المصلين لالتقاط صور "السيلفي" مع قبة الصخرة والمصلى المسقوف وبثوها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فرحا بإعادة فتح أبواب المسجد.

الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، قال عبر مكبرات الصوت: "الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الرباط بالمسجد الأقصى".

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وموجها نصائحه، أضاف: "علينا أن نحافظ على التباعد وارتداء الكمامات كي نحافظ على صحة المصلين".

وتابع الشيخ الكسواني: "المسجد بمساحة 144 دونما وهناك متسع كاف لكل المصلين مع الالتزام بالتعليمات الصحية".





وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس علقت استقبال المصلين بالمسجد في الثالث والعشرين من آذار/مارس الماضي كإجراء احترازي لتفادي انتشار الفيروس.

ومنذ ذلك الحين اقتصرت الصلاة في المسجد على حراسه وسدنته وموظفي دائرة الأوقاف فيما ادى العشرات الصلوات قرب الأبواب الخارجية للمسجد.

ولكن فرحة المصلين لم تكتمل باستئناف مستوطنين إسرائيليين اقتحاماتهم للمسجد الأٌقصى من خلال باب المغاربة الذي تسيطر عليه شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس قال لـ"الخليج 365" إن 172 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية.





وكان من بين المقتحمين النائب السابق عن حزب " الليكود" الحاكم الحاخام يهودا غليك.

وقام المستوطنون بجولات في ساحات المسجد الأقصى بحماية عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وهتف مصلون "الله أكبر" للتعبير عن احتجاجهم على هذه الاقتحامات المستمرة بشكل أحادي دون موافقة الأوقاف منذ العام 2003.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 مصلين في ساحات المسجد بداعي الاحتجاج على اقتحامات المستوطنين، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ"الخليج 365".

وسلمت شرطة الاحتلال عددا من هؤلاء المعتقلين أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.