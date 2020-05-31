شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قطر.. تسجل حالتي وفاة و1648 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1648 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 56910 حالات.

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