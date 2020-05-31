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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جو بايدن يدين العنف ويؤكد على حق الاحتجاج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
عبر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية الأحد عن إدانته لأعمال العنف في الاحتجاجات التي تشهدها بلاده، مؤكدا في الوقت نفسه على الحق في الاحتجاج.
وقال بايدن "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة"، وليس "إحراق مدن وتدمير مجاني".
واندلعت مظاهرات في الولايات المتحدة إثر مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعد توقيفه جراء عنف الشرطة المفرط.
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