شكرا لقرائتكم خبر عن الصداقة البرلمانية المصرية الصينية تهنئ بكين بمرور 64 عاما على علاقات البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الصينية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتهنئة لجمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني بمرور 64 عاما على العلاقات المصرية الصينية، مؤكدا ان العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وبكين تعتبرا نموذجا رائعا للتعاون بين الدول الذى يجب يسود بين مختلف دول العالم لينعم العالم كله بالتنمية والسلام والاستقرار.

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وقال عامر، فى بيان له أصدره اليوم، إن العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية تشهد عصرا غير مسبوق فى تاريخ العلاقات بين مصر والصين مؤكدا ان ذلك يرجع الى الصداقة المتينة والعلاقة المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى شى جين بينج والتي نقلت تلك العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة من خلال العديد من الاتفاقيات ومشروعات التعاون بين البلدين وظهر ذلك جليا أيضا في المساعدات المتبادلة بين الدولتين لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس محمد فرج عامر الى أن العلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين كانت لها نتائجها الايجابية التى تمثلت فى التطابق التام في الرؤى والآراء حول مختلف القضايا والملفات السياسية الدولية والاقليمية والعربية والافريقية بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع في ليبيا وسوريا والعراق والقضية الفلسطينية كما أن مصر كانت من أولى الدول الداعمة لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينج عام 2013 موجها التحية للصين لحرصها على ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية فى مختلف المشروعات الصناعية والاستثمارية وغيرها داخل مصر