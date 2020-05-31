شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عن توافر القناع الواقى وكحول وكمامات لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، عن مواصلة تعزير الشق الوقائي للصحفيين وأسرهم، من خلال استئناف إتاحة مستلزمات التعقيم والكمامات والمطهرات، من مصانع وزارة الإنتاج الحربي، لضمان جودة المنتج.
وأضاف عبدالمجيد، أنه تتوافر بداية من اليوم القناع الواقي للوجه، عبوات الكحول سعة لتر، بسعر ١٠٠ جنيه، وكمامات n95 بطبه بسعر ٢٠ جنيهًا، وبدون طبه ١٥ جنيهًا، وعبوة ٤ لتر هيدروكلوريد الصوديوم المركز لتطهير الأسطح بسعر ٢٥ جنيهًا.
وجدد عبدالمجيد، شكره للدكتور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وإدارات مصانع الإنتاج الحربي للاستجابة السريعة المقدرة لإتاحة المنتجات التعقيم للزملاء، لافتا إلى أنه تواصل مع الهيئة العربية للتصنيع، لإتاحة منتجات مصنع قادر للصحفيين، لتوفير علب الكمامات الجراحية سعة ٥٠ كمامة، عالية الجودة والتعقيم، وبأسعار مناسبة سيعلن عنها فور تسلمها.
وشدد عبدالمجيد، على أنه اتخذ خطوات استباقية، تتماشى مع حجم التحديات، التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عالميًا، ومحليًا، وسيتم الإعلان تباعًا، عن كل خدمة يتم توفيرها ووصولها للنقابة فعليًا.
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