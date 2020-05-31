شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حزب الوفد يوفر سيارة لبيع الكمامات والكحول للمواطنين بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بتوفير سيارة لبيع المسلتزمات الوقائية الطبية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بمنطقة الدقي، كما يأتي ذلك لدعم جهود الدولة المصرية في مساندة المواطنين المتضررين من تداعيات فيروس كورونا القاتل، وبالتنسيق مع النائب الوفدي سعد بدير مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المجالس البرلمانية وسكرتير عام الوفد بمحافظة الجيزة.

وأشار البيان الصادر عن الحزب اليوم، أن أعضاء الحزب الوفد، قاموا بالحصول على الكمامات والكحول والهاند جيل بعد أن تم توفيرها بأسعار مخفضة في متناول الجميع.

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وأكد البيان، علي حرص عدد كبير من أهالي منطقة الدقي وشارع بولس حنا وسليمان جوهر على شراء الكمامات والكحول من السيارة التي وفرها النائب الوفدي سعد بدير أمام مقر الحزب الرئيسي وذلك للحفاظ على صحة المواطنين العامة.

الجدير بالذكر، أن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، أشاد بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى حماية المصريين من فيروس «كورونا» الذى هاجم العالم أجمع، مشيرا إلي إن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها فى مساعدة المصابين بالفيروس، واستشهد بما حدث مؤخرا من سوء حالة أحد العاملين بالحزب وتدهور حالته وظهور أعراض «كورونا»، وفور اتصال زوجته بالجهات المعنية تم إرسال سيارة إسعاف على وجه السرعة ونقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة وإجراء الفحوصات اللازمة التى انتهت إلى أنه حالة سلبية، وتم تشخيصها التهاب بالشعب الهوائية، وتجرى متابعة علاجه على أعلى مستوى. وناشد رئيس الوفد المواطنين عدم الاستماع للشائعات التى تسىء للدولة فى هذه المرحلة، والتى تعد إحدى حروب الجيل الرابع وتهدف إلى إحداث الفوضى وإثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، كما ناشدهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبما تصدره الدولة من بيانات فى هذا الشأن دون الالتفات إلى الكلام المرسل الذى يصدر من جهات مغرضة غير مسئولة.



