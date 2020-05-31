شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية.. تعرف على برامج الإذاعة باليوم الأول للبث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإذاعة المصرية بثها الأول فى تمام الساعة السادسة و خمس وأربعين دقيقة من مساء يوم31‏ مايو عام 1934 بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، وتلاها انطلاق صوت أم كلثوم، التي تقاضت 25 جنيهًا نظير إحيائها للافتتاح، وغنى أيضًا فى ذلك اليوم المطرب صالح عبد الحى، ثم مطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوهاب.

وشمل برنامج الإذاعة حسين شوقي أفندي الذى ألقى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي، وألقى الشاعر على الجارم بصوته قصيدة تحية لملك البلاد فؤاد الأول ملك مصر والسودان، والمونولوجست محمد عبد القدوس، والموسيقيان مدحت عاصم وسامي الشوا"، ومع أحمد سالم كان المذيع محمد فتحي الذي عرف بلقب "كروان الإذاعة".

تم الانتهاء من إنشاء مبنى الإذاعة عام 1934، في 4 ش الشريفين مقر الإذاعة القديمة وبجوار البورصة المصرية، وظلت الإذاعة بمقرها بالشريفيين حتى عام 1960م حيث تم افتتاح المبنى الحالى "ماسبيرو" و قد أطلق عليه هذا الاسم تيمناً بعالم الآثار الفرنسي جاستون ماسبيرو ( Gaston Maspero ) الذي كان يعمل رئيساً لهيئة الآثار المصرية.

كان أول ظهور للإذاعة المصرية عام 1925، أي بعد ظهور أول محطة إذاعية في العالم بـ5 سنوات، وكانت بدايتها في شكل إذاعات أهلية يملكها أفراد وتعتمد في تمويلها على الإعلانات، وفي بداية مايو ١٩٢٦ وبعد تزايد التجاوزات الأخلاقية والأمنية صدر المرسوم الملكي الذي حدد ضوابط وشروط العمل الإذاعي، ومنها الحصول على ترخيص وفي ٢٩ مايو ١٩٣٤ تم إيقاف جميع الإذاعات الأهلية بعد التعاقد مع شركة ماركوني على إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، وقضى العقد المبرم بين الجانبين أن تكون الحكومة هي المحتكرة للإذاعة، وأن الشركة موكلة من الحكومة في إدارتها وإنشاء برامجها لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، وأنه في مقابل الإدارة تتلقى الشركة حصة من حصيلة رخص أجهزة الاستقبال، قدرها ستون في المائة.

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شمل قرار بدء الإذاعة المصرية إنشاء لجنة عليا للإشراف على البرامج، تتكون من 5 أعضاء، 3 منهم تعينهم الحكومة وعضوان تعينهما الشركة، وكان أول رئيس لهذه اللجنة العليا هو الجراح المصري ذائع الصيت وعميد كلية الطب وقتها ورئيس الجامعة المصرية فيما بعد الدكتور على باشا إبراهيم، وكان العضو الثاني في اللجنة هو حافظ عفيفي باشا والعضو الثالث حسن فهمى رفعت باشا.

و اتخذ الإعلاميون هذا اليوم عيدا لهم و هو اليوم الذي انطلقت فيه عبارة هنا القاهرة ، لأول مرة عبر أثير الإذاعة عام 1934 إيذانا بميلاد الإذاعة المصرية.