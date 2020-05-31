شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية المصريين الأحرار" يطالب بتوزيع الكمامات على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، مطالبته لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدراسة مقترح توزيع الكمامات على بطاقات التموين وذلك مع بدء فرض الغرامات على عدم ارتدائها من قبل المواطنين.

وأكد أبو العلا، فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه سبق وأن أثار هذا الملف بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، موضحا: "ولأهميته وضرورته وحرصا على سلامة وصحة الجميع، لابد من التذكير به مرة أخرى، خاصة أن الحكومة بدأت فى تنفيذ الغرامات على من لم يرتدي الكمامات فى عدد من المناطق وعلي رأسها المواصلات العامة والخاصة.

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ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن الحكومة مطالبة بدراسة هذا الملف بجدية خاصة أنها تعمل علي تطبيق التعايش، وفك الغلق الجزئى بشكل تدريجى، مشيرا إلى أن الجهات المعنية التى تتولى تصنيع الكمامات سواء كانت قماش أو غير ذلك تعمل على التنسيق مع الحكومة لتوزيعها على بطاقات التموين والتى ستكون ضمانة حقيقية لوصولها للمواطن المستحق، ومن ثم تطبيق الغرامة لن يكون عليه أى إشكالية كون الكمامة متوفرة.

فى السياق ذاته أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعايش وصحة وسلامة المواطن تحتاج هذه الخطوة من الحكومة، التى لا تزال تقدم دورها المنوط بها فى هذه الأزمة بكل احترافية وكفاءة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُنبها أيضا لانعدام الضمير الذى يجعل البعض يستغل مثل هذه الأزمات بما هو ليس فى صالح المواطن وهو الأمر الذى يجب الانتباه له دائما.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن توفير الكمامات لمن يستحق على بطاقات التموين، لن يخلق أى إشكالية فى فرض الغرامة التى تقترب من الـ4000 جنية على من يخالف هذه الضوابط، كون الهدف العام يصب فى صالح جميع المصريين.