"حواديت الدم والنار على الرمال".. ننشر آخر ما كتبه الشهيد محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية – مروة شاهين:

حالة من الحزن سادت الأهالي في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بعد الإعلان عن استشهاد مقدم أركان حرب محمد إبراهيم الذي وافته المنية جراء انفجار عبوة ناسفة في سيناء.

كان الشهيد نشر يوم ٢٠ مايو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من قال إن الصحراء خاوية من الحياة، فعلى رمالها سطرت حواديت بالدم والنار".

نعت السيدة سامية توفيق، مدير مكتب جريدة الأهرام المسائي في محافظة الغربية، زوجة الشهيد مقدم أركان حرب محمد إبراهيم- زوجها الذي وافته المنية جراء انفجار عبوة ناسفة في سيناء.

وقالت زوجة الشهيد: "واختر لنفسك مكانا تعلو به.. في جنة الخلد زوجي ورفيقي وسندي الشهيد البطل مقدم أركان حرب محمد إبراهيم الذي ارتوت أرض سيناء بدمائك".

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وتابعت: "زوجي الشهيد كان مرتب جميع التفاصيل معي، وكأنه كان عارف أنه اللقاء الأخير، وداعًا لحين اللقاء القريب".

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرر إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحي والمقرر افتتاحها اليوم بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، حدادًا على روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.

ووجه محافظ الغربية بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات.