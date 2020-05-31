زوجة شهيد سيناء في المحلة: "رتب كل شيء قبل رحيله كأنه كان عارف"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

نعت السيدة سامية توفيق مدير مكتب جريدة الأهرام المسائي في محافظة الغربية وزوجة الشهيد مقدم أركان حرب محمد إبراهيم زوجها الذي وافته المنية جراء انفجار عبوة ناسفة في سيناء.

وقالت زوجة الشهيد: "واختار لنفسك مكانا تعلو به.. في جنة الخلد زوجي ورفيقي وسندي الشهيد البطل مقدم أركان حرب محمد إبراهيم الذي ارتوت أرض سيناء بدمائك".

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وتابعت: "زوجي الشهيد كان مرتب جميع التفاصيل معي، وكأنه كان عارف أنه اللقاء الأخير، وداعًا لحين اللقاء القريب".

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قرر إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحي والمقرر افتتاحها اليوم بمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، حدادًا على روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذي استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.

ووجه محافظ الغربية بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات.

