محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 52 قطعة سلاح ناري، و91قضية مخدرات، وتنفيذ 39781حكم قضائي متنوع.
كما ضبط تشكيليين عصابيين ضما 4 متهمين ارتكبوا حادثي سرقة، 15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة و(145) دراجة نارية مخالفة و (13532) مخالفة مرورية وفحص (72) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام ينفذ 39 ألف حكم قضائي ويسقط 91 تاجر مخدرات خلال يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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