مرصد الإفتاء ينعى شهداء القوات المسلحة: تضحيات عظيمة تسطر حاضر الوطن ومستقبله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية، بالعمليتين النوعيتين اللتين قامت بهما القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء وأسفرتا عن مقتل ثلاثة إرهابيين "شديدي الخطورة"، واستُشهد وأصيب خلالها ضابطان وضابط صف وجنديان.

وأوضح المرصد، في بيان، اليوم الأحد، أن قواتنا الباسلة لم تتوان عن تقديم كل ما هو نفيس وغال في سبيل الدفاع عن رمال أرض الفيروز الحبيبة، وقامت قواتنا من المهندسين العسكريين خلال الأسبوع الماضي باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة مزروعة لاستهداف أبطال القوات المسلحة على محاور التحرك.

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كما استطاعت القوات الجوية تركيز عدد من القاصفات الجوية وتوجيهها لعده بؤر إرهابية تتمركز بها بعض العناصر الإرهابية مما نتج عنه مقتل 16 من العناصر الإرهابية المختبئة بتلك الأوكار وتدمير عربتي دفع رباعي والعثور على مخزن يمتلئ بكمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي الموجه لتلك العناصر الارهابية، وفقًا لتصريحات المتحدث العسكري أمس السبت.

ودعا المرصد، القوات المسلحة المصرية إلى استكمال ضرباتها الاستباقية والضرب بيد من حديد لتطهير أرض سيناء النفيسة من كل الأيادي الخسيسة التي تسعى إلى النيل منها، مؤكداً مساندته لأبطالنا من القوات المسلحة المصريه في حربهم ضد الإرهاب الغاشم، ومؤكدا أنها تضحيات عظيمة في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار أرض الوطن.

وتقدم المرصد، بخالص العزاء لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل يد آثمة تحاول أن تهز أمن وطمأنينة أبناء هذا الوطن.​