مفتي القدس يطالب الدول العربية والإسلامية بالدفاع عن الأقصى

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله – (أ ش أ):

طالب المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين اليوم الأحد الدول العربية والإسلامية بالنهوض من أجل تحمل مسؤوليتها في الدفاع وحماية ورعاية المسجد الأقصى المبارك، لاسيما من محاولات التهويد التي تمتد للمسجد وسائر أحياء المدينة المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن حسين قوله إن حماية الأقصى ليست مسؤولية منفردة إنما مسؤولية جماعية للمسلمين كافة، محذرا من دعوات المستوطنين المتطرفين المتواصلة لعودة اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى.. مشيرا إلى حرص الأوقاف الإسلامية والمرابطين للتصدي ومواجهة هذه الاقتحامات العنصرية التهويدية.