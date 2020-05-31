بالصور.. أهالي "تاج العز" يشيعون جنازة الشهيد إبراهيم الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

شيع أهالى قرية تاج العز، التابعة لمدينة تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد الملازم أول ابراهيم رأفت سالم الشربيني، والذى استشهد أمس جراء استهداف مركبة عسكرية بعبوة ناسفة في سيناء.

خرجت الجنازة من المسجد الكبير فى القرية، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وحمل الجثمان العديد من أهالى القرية، مرددين هتافات "يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".

حضر مراسم الجنازة العديد من القيادات الأمينة والتنفيذية بالمحافظة، وأكد عدد من أبناء القرية على أن الشهيد كان يتمتاز بالسمعة الحسنة بين أبناء القرية، وكان دائم التواصل مع أسرته والمجاورين له، موضحين أن خبر استشهاده جاء كالصاعقة لجميع أبناء القرية، مطالبين بإطلاق اسمه على أحد شوارع القرية، لتخليد ذكراه.