بقيمة 24 مليون جنيه.. سقوط عصابة جلب وترويج المخدرات بحوزتهم 121 كيلو هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح ضباط مكافحة المخدرات في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصص في مزاولة نشاط إجرامي في مجال جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها، وبحوزتهم 121 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (تشكيل مكون من 6 عناصر إجرامية –"مصريين –ومن حاملي جنسية إحدى الدول العربية") حيث يقوم أحد عناصر التشكيل يحمل جنسية إحدى الدول العربية وآخر مصري الجنسية بزعامة التشكيل والاتفاق مع منتجي المواد المخدرة بموطن الأول، ليقوم شخص ثالث بالاتفاق مع بعض المهربين بإحدى الدول العربية لتهريب تلك الشحنات والاحتفاظ بها بمخازن خاصة بهم لحين نقلها لإحدى المحافظات، حتى يتم تسليمها والاحتفاظ بها بمخازن سرية لحين تجهيز المواد الكيمائية والأدوات اللازمة لإعادة تدوير تلك المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها لترويجها من خلال باقي أفراد التشكيل العصابة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "القاهرة – القليوبية – الشرقية –الدقهلية –الإسماعيلية" تم استهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط(5 من عناصر التشكيل) ، وبرفقتهم (3 أشخاص) ، وعثر بحوزتهم على (324 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 81 كيلو جرام – 1 كيلو جرام لمخدر الشابو - 7 جرام لمخدر الكوكايين –100 جرام لمخدر الحشيش - 200 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – 100 قرص مؤثر لعقار باركينول –مبالغ مالية قدرها "3200 دولار أمريكي –195 ألف جنيه مصري" –23 هاتف محمول – 4 ميزان – ماكينة لعد النقود - 3أجهزة "لاب توب" –6 سيارات).

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وبتطوير مناقشة المتهمين وتحليل المعلومات أمكن تحديد مخزن خاص بزعيم التشكيل والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إلية وبتفتيشه عثر بداخلة على (عدد "37" لفافة تحوى كل واحدة كمية من مسحوق وحصوات بيج اللون لمخدر "الهيروين الخام" وزنوا إجمالياً "40" أربعون كيلوجرام، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم واستخدام السيارات فى النقل والترويج بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (2400000- أربعة وعشرون مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط المتهم الهارب.