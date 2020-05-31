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حصيلة الإصابات اليومية بكورونا فى سلطنة عمان تقفز إلى أكثر من ألف

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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1014 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في قفزة كبيرة مقارنة مع 603 إصابات

في اليوم السابق.

 

وحسب بيان للوزارة، فإن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 11437، تماثل 2396 منها للشفاء

حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن 643 من الحالات الجديدة تعود لغير عمانيين.

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وأعلنت السلطات في وقت سابق اليوم عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، واحدة لمواطن والأخرى لمقيم، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 47.

 

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