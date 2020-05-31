أغلقت شركة "تارجت" ثامن أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الولايات المتحدة، 175 نقطة بيع بسبب موجة الاحتجاجات، التي تشهدها مدن أمريكية بعد مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء على يد الشرطة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الشركة إنها ستركز اهتمامها حاليا على ضمان سلامة فريقها، في ظل الاحتجاجات وأعمال النهب والتخريب التي تشهدها بعض المناطقفي الولايات المتحدة.
وأغلقت الشركة 71 متجرا في ولاية مينيسوتا، و49 في ولاية كاليفورنيا، و12 في نيويورك، بالإضافة إلى عدد من المتاجر الأخرى في باقي الولايات.
هذا وقد تعرض عدد من المحلات التجارية في الأيام الأخيرة إلى عمليات تخريب ونهب خلال المظاهرات، التي اندلعت منذ أياماحتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، بطريقة وحشية على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس، يوم الثلاثاء الماضي.
وهزت صدامات بين متظاهرين ورجال شرطة، مساء أمس السبت، عددا من مدن الولايات المتحدة، فرض فيها حظر للتجول في محاولة لتهدئة الغضب.
ولم يمنع نشر 2500 شرطي وجندي من الحرس الوطني مساء الجمعة الماضي، وفرض منع للتجول في مينيابوليس، تفاقم الوضع في المدينة، التي شهدت عمليات نهب وإضرام حرائق عمدا.
كانت هذه تفاصيل خبر سلسة متاجر تارجت الأمريكية تغلق 175 نقطة بيع بسبب الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.