أمريكا.. 960 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 103,758

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وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في البلاد من جراء الفيروس إلى 103,758.
وكانت الولايات المتحدة سجلت أكثر من 1200 وفاة يومية خلال الخميس والجمعة، في ارتفاع جديد بعد أيام لم تتجاوز خلالها الحصيلة 700 وفاة.
وأعلنت وكالة “فرانس برس”، مساء السبت، تسجيل إصابة أكثر من 6 ملايين شخص بفيروس كورونا في العالم، ثلثاهم في أوروبا والولايات المتحدة، وفقًا لإحصاء أعد استنادًا إلى مصادر رسمية.
وأحصت أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالفيروس، 2,135,170 إصابة (177,595 وفاة)، بينما سجلت الولايات المتحدة من جهتها 1,760,740 إصابة، و103,472 وفاة.
لكن الفيروس بات حاليًّا يتقدّم بشكل أسرع في أميركا اللاتينية، مع زيادةٍ بأكثر من 45 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصبح المجموع 944,695 إصابة و49,230 وفاة.
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