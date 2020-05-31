احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وشارك بوانتي حين كان مسؤولا كبيرا بوزارة العدل، في التحقيق الخاص بمايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق لترامب.
وانتقد ترامب المكتب مرارا لتحقيقه مع فلين وغيره من حلفاء الرئيس.
وقالت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية نقلا عن مصدرين، إن بوانتي “أُرغم على الاستقالة”.
وشغل بوانتي عدة مناصب قيادية في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي خلال مسيرته المهنية، التي تمتد على مدار 38 عاما.
وقال مدير المكتب كريستوفر راي في بيان: “قليلون هم من خدموا بنفس الأداء العالي في عدة أدوار حساسة وكبيرة بالوزارة”.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ضغوط ترامب.. استقالة كبير المحامين بالـ”إف بي آي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.