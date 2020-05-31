كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح مطار مالطا 1 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال روبرت أبيلا، رئيس الوزراء في مالطا، اليوم الأحد، إن البلاد ستعيد فتح مطارها لرحلات الركاب في 1 يوليو. بينما تتراجع جزيرة البحر المتوسط عن القيود التي تم إدخالها في مارس لوقف عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "أبيلا": "هذه أوقات مثيرة لمالطا. إننا نعود إلى الوضع الطبيعي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح، أن: "الحكومة ستعلن أيضًا ميزانية يوم 8 يونيو بهدف تشجيع الاستهلاك والاستثمار. يتم الإعلان عن الميزانية عادةً في أكتوبر".

تمثل السياحة ما يقرب من ربع اقتصاد مالطا، ويضغط أصحاب الفنادق على الحكومة لإعادة فتح المطار أو المخاطرة بالبطالة الجماعية.

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سجلت الجزيرة الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط حوالي 600 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة وتسعة حالات وفاة، بعد أن قامت بإجراء اختبار مكثف وبرنامج تتبع الاتصال.

سمحت بإعادة فتح المتاجر والمطاعم غير الأساسية في منتصف مايو، لكن الكنائس في الجزيرة الرومانية الكاثوليكية والمدارس لا تزال مغلقة. ستُعاد فتح الحانات وصالات الرياضة يوم الجمعة القادمة.

وتدفع الحكومة 800 يورو (888 دولارا) شهريا لكل موظف من أجل تثبيط تسريح العمال في الشركات المتأثرة بالفيروس وتقول، إنها ستحافظ على الخطة حتى ينتعش الاقتصاد مرة أخرى.

تتفاوض سلطات السياحة على "ممرات آمنة" للسفر مع البلدان التي لديها أرقام COVID-19 منخفضة، بما في ذلك لوكسمبورغ والنرويج وصربيا وسلوفاكيا والنمسا وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا وإسرائيل.

ولم يعطوا حتى الآن الضوء الأخضر للمسافرين من بريطانيا، التي تربطها عادة علاقات سياحية وثيقة بمالطا.