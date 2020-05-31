كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.

وقالت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، في بيان لها: "تم تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11468، كما ارتفع عدد حالات الوفاة بمقدار حالة واحدة عن اليوم السابق وبلغ 270".

وأضاف البيان، أن من بين الـ27 حالة الجديدة، جاءت 15 حالة لانتقال العدوى محليا، و12 حالة من الخارج، كما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 7 حالات إلى 10405 حالات.

وخضع ما مجموعه 910822 شخصا لفحوص للكشف عن فيروس كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 876060 منهم سلبية (أي غير مصابين)، ويجري حاليا فحص 23294 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

وكان العدد اليومي لحالات الإصابة في البلاد، شهد زيادة حادة في الأيام الأخيرة على خلفية عدوى جماعية في مركز لوجستي مملوك لشركة كوبانغ للتجارة الإلكترونية في مدينة بوتشون بإقليم كيونغ كي، ولكنه سجل انخفاضا مطردا لاحقا.

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ودعا نائب مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "كوون جون-ووك"، في موجز صحفي دوري، الشعب الكوري إلى مواصلة توخي الحذر، والالتزام بالتباعد في الحياة اليومية، مشيرا إلى تزايد المخاوف من انتقال العدوى محليا نتيجة حدوث عدوى المركز اللوجستي في ضواحي سيئول.

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.