كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 6 في الصومال إثر اصطدام حافلة صغيرة بقنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل ستة أشخاص على الأقل، اليوم الاحد، عندما اصطدمت حافلة صغيرة بقنبلة على جانب طريق بالقرب من العاصمة الصومالية، مقديشو، حسبما أعلنت الشرطة وشهود عيان.

وقال ضابط الشرطة فرح حسن، لوكالة "رويترز": "نعلم حتى الآن أن الانفجار أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين ... قد يرتفع عدد القتلى."

كانت السيارة تقل ركابًا، معظمهم من نفس العائلة الممتدة، من المدينة إلى جنازة في بلدة مجاورة ، عندما اصطدمت بالمتفجرات في قرية حواء عبدي، 19 كيلومترًا شمال غرب مقديشو.

يتم استخدام الطريق بشكل متكرر من قبل المركبات الحكومية والأمنية.

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وقال نور حاجي أحمد، لـ"رويترز" من مستشفى المدينة في مقديشو حيث نقل الجرحى: "حملت أربعة قتلى بينهم والدي بالتبني. وقد هرع إلى مكان الحادث بعد مكالمة هاتفية من أحد الأقارب".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور من أي جماعة.

والصومال غارق في الصراع منذ عام 1991 عندما أطاح أمراء الحرب العشائر بالدكتاتور سياد بري ثم انقلبوا على بعضهم البعض.

منذ عام 2008، تقاتل حركة الشباب الإسلامية المقاتلة للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية وإقامة حكمها الخاص على أساس تفسيرها الصارم لقانون الشريعة الإسلامية.