كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: عدد الإصابات بكورونا يتجاوز 400 ألف شخص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت روسيا، اليوم الأحد، عن 9268 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الوطني إلى 405843، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال المسؤولون، إنه توفي 138 شخصًا بسبب COVID-19، مرض الجهاز التنفسي الذي سببه الفيروس الجديد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد القتلى في جميع أنحاء البلاد إلى 4693.

وعلي صعيد آخر، صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إن التخفيف "الحذر" لإغلاق البلاد بسبب كورونا التاجي الآن "خطوة صحيحة"، متجاهلا الانتقادات بسبب التحرك بسرعة كبيرة للسماح للناس بمزيد من التواصل الاجتماعي.

وقال راب لشبكة سكاي نيوز "نحن واثقون من أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة من الزمن.. نحن نتخذ هذه الخطوات بعناية فائقة، ليس فقط بناءً على العلم ولكن أيضًا بناءً على قدرتنا الآن على مراقبة الفيروس."