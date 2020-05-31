كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رواندا تبلغ عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في رواندا، اليوم الأحد، عن أول حالة وفاة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الضحية سائق يبلغ من العمر 65 عامًا واختار العودة إلى الوطن من دولة مجاورة حيث كان يقيم بعد إصابته بمرض شديد، كما أوردت وكالة "رويترز".

توفت الحالة من مضاعفات تنفسية حادة أثناء تلقي العلاج في منشأة علاجية متخصصة لعلاج فيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، في محاولة لتقليل مخالطة المرضى المصابين بفيروس كورونا للأطباء وأطقم التمريض في رواندا، استعانت الأطقم الطبية بأجهزة روبوت للقيام بمهام بسيطة مثل قياس درجة الحرارة ومراقبة المرضى.

حيث حضر أكازوبا وإكيزير ونجابو للعمل في منشأة كانينيا المخصصة لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19 على بعد مسافة قصيرة من العاصمة الرواندية كيجالي، لكن هؤلاء ليسوا من عمال الرعاية الصحية العاديين وإنما أجهزة روبوت.

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وتبرع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهذه الأجهزة البيضاء ذات الأعين الزرقاء البراقة والمظهر الشبيه بالبشر. وهي تساعد العاملين على الخطوط الأمامية لمكافحة أزمة كورونا في رواندا التي سجلت 355 حالة إصابة مؤكدة بالمرض.

وقال ديفيد توراتسينز، وهو طبيب في المنشأة التي تضم 75 سريرا وكان بها 65 مصابا بالفيروس عندما زارها فريق رويترز ”أجهزة الروبوت الثلاثة أصبحت الآن جزءا من فريق العلاج“.

وتخفض هذه الأجهزة عدد المرات التي يتعين على الأطباء القيام بها لتفقد المرضى وذلك عن طريق نقل الرسائل إلى الأطباء ومساعدة الفريق في تقييم فعالية قراراتهم العلاجية.

وتستخدم رواندا بالفعل طائرات مسيرة لنقل الغذاء وتطبيق إجراءات العزل العام التي تهدف لإبطاء انتشار المرض. وهناك اثنان من أجهزة الروبوت الأخرى تعمل في مركز نياماتا لعلاج مرضى كوفيد-19 في جنوب شرق كيجالي.

وقال مسؤولون إنه سيتم برمجة هذه الأجهزة للقيام بمهام إضافية.